Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg, Ehningen: 27-Jähriger wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Bereits seit Januar 2024 ermittelt der Polizeiposten Ehningen in einer Serie von Pkw-Aufbrüchen. Insgesamt hatte der Polizeiposten bis Ende März mehr als 90 vollendete und versuchte Taten registriert, als in der Nacht zum 30. März 2024 ein 27-Jähriger in der Schönbuchstraße in Ehningen auf frischer Tat erwischt und vorläufig festgenommen werden konnte.

Aufgrund der Vielzahl von Fahrzeugaufbrüchen hatte das für Ehningen zuständige Polizeirevier Böblingen die Zahl der Streifenfahrten im tatrelevanten Bereich erhöht. In der Nacht zum 30. März gelang es einer Streifenbesatzung eines Zivilfahrzeugs schließlich, den 27 Jahre alten Mann vorläufig festzunehmen. Der Tatverdächtige soll allein in dieser Nacht sechs Fahrzeuge aufgebrochen und durchsucht, hierbei aber lediglich 50 Cent erbeutet haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart erließ der Haftrichter am Amtsgericht Stuttgart am 30. März 2024 Haftbefehl u.a. wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. Die Ermittlungen dauern an. Im Zuge dessen wird auch geprüft, ob der 27-jährige tunesische Staatsangehörige für insgesamt mehr als 200 gleichgelagerte Taten in den Bereichen Ehningen, Gärtringen, Böblingen, Stuttgart-Vaihingen, Bernhausen und Leinfelden-Echterdingen verantwortlich ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell