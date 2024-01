POL-PDNR: Unfall mit anschließender Flucht im Stadtbereich Altenkirchen

Seelbach (ots) - Im Verlauf des Dienstag, 23.01.2024, kam es zwischen 09:30 Uhr und 16:10 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Seelbach. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zugang über die unverschlossene Garage des Anwesens und konnte so unter leichter Gewalteinwirkung in den angrenzenden Waschraum des Gebäudes eindringen. Entwendet wurde ein Arbeitsgerät für den Gartenbereich. ...

