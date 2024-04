Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Renitenter Ladendieb

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag um 15:15 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße zu einem Diebstahl. Der Ladendetektiv konnte beobachten, wie ein Täter zwei Flaschen alkoholischer Getränke im Warenwert von etwa 60 Euro in einen mitgeführten Rucksack steckte und den Kassenbereich, ohne dafür zu bezahlen, passierte. Als der Dieb von diesem angesprochen wurde, rannte er weg, konnte aber zunächst am mitgeführten Rucksack festgehalten werden. Da der Täter daraufhin versuchte, den Detektiv zu schlagen, gelang dem Täter die weitere Flucht aus der Filiale. Die Verfolgung zu Fuß führte von der Hauptstraße Richtung Rathausplatz, Eltinger Straße und Meterstraße, wo der Flüchtende sich seines Diebesguts entledigte, indem er die Flaschen aus seinem Rucksack holte und auf dem Boden abstellte. Der Detektiv konnte das Diebesgut sicherstellen, den Täter letztlich jedoch nicht mehr einholen. Eine sofortige Fahndung durch die Polizei verlief ohne Erfolg. Der Tatverdächtige wird beschrieben als männlich, 30-35 Jahre alt, 170 cm groß, schlank, schwarze Haare, trug eine schwarze Schildmütze, Jeansjacke, schwarzes Hemd, weißes T-Shirt, helle Jeanshose, weiße Schuhe. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen unter der Telefonnummer 07156 4352 0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

