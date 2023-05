Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Personen ohne Fahrerlaubnis angehalten

Hagen-Mitte/Wehringhausen (ots)

Die Polizei Hagen stoppte am Donnerstag (18.05.) zwei Personen, die ohne Führerschein Auto fuhren. Auf der Lange Straße in Wehringhausen war ein 24-Jähriger gegen 6.50 Uhr mit seinem VW in eine Verkehrskontrolle gefahren. Der Hagener konnte keinen Führerschein vorzeigen, eine Abfrage im polizeilichen Auskunftssystem ergab, dass keine Fahrerlaubnis mit den persönlichen Daten des Mannes im System hinterlegt ist. Somit besteht der Verdacht, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Hagner hatte darüber hinaus leicht gerötete Augen und die Pupillen waren verengt. Ein freiwilliger Drogenvortest zeigte an, dass er vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert hatte. Er musste eine Blutprobe abgeben und erhielt eine Anzeige.

Am Graf-von-Galen Ring trafen Einsatzkräfte der Polizei zudem gegen 14.30 Uhr auf einen 35-Jährigen. Der Mann aus Schönberg war mit einem Mercedes in Fahrtrichtung Körnerstraße unterwegs und konnte den Polizisten ebenfalls keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Er gab an, dass sich diese bei Gericht befindet. Es konnte ermittelt werden, dass seit Ende Februar ein Fahrverbot gegen den 35-Jährigen besteht. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, die Beamten fertigten eine Strafanzeige gegen ihn. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell