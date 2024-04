Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Gebäude einer politischen Partei beschädigt und beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Personen beschädigten und beschmierten zwischen Samstag (13.04.2024) 13:00 Uhr und Sonntag (14.04.2024) 10:00 Uhr ein Gebäude in der "Untere Marktstraße" in Ludwigsburg. Die Glasfront des Gebäudes, in dem eine politische Partei ihren örtlichen Sitz hat, wurde mittels weißer Farbe mit Symbolen beschmiert. Des Weiteren wurden Parteimitglieder, welche auf Bundesebene tätig sind, durch angebrachte Plakate am Gebäude verunglimpft. Zudem entstand an der Glasfront ein Riss, der Gesamtsachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht unter der Tel. 0800 1100225 oder E-Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de Zeugen, die Hinweise geben können.

