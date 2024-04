Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Alkoholisiert mit E-Scooter verunfallt und schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Elektrokleinstfahrzeug kam es am Sonntag (14.04.2024) gegen 19:10 Uhr im Maurener Weg in Böblingen. Ein 46-jähriger Lenker eines Elektrokleinstfahrzeugs (E-Scooter) befuhr den Gehweg des Maurener Weg in Richtung Ulmenweg. Auf Höhe der Einmündung zum Ulmenweg kam der Zweiradlenker, mutmaßlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung, alleinbeteiligt zu Fall und erlitt schwere Verletzungen. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim 46-Jährigen einen Wert von rund 1,6 Promille, er musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Am E-Scooter entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell