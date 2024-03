LPI-GTH: Mann mit Pflanzen im Fahrradanhänger gesucht

Ilmenau, Am Vogelherd (Ilm-Kreis) (ots) - Am Donnerstag, den 14.03.2024 gegen 13:50 Uhr hatte ein 50-jähriger Opelfahrer die Absicht, aus einer Ausfahrt in die Straße "Am Vogelherd" einzufahren. Beim Einbiegen nach links übersah er dabei einen 11-jährigen Jungen, welcher von links, aus Richtung Innenstadt kommend, mit seinem Fahrrad den Gehweg befuhr. In der Folge kam es zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Der ...

