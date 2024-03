Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradfahrendes Kind bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Ilmenau, Am Vogelherd (Ilm-Kreis) (ots)

Am Donnerstag, den 14.03.2024 gegen 13:50 Uhr hatte ein 50-jähriger Opelfahrer die Absicht, aus einer Ausfahrt in die Straße "Am Vogelherd" einzufahren. Beim Einbiegen nach links übersah er dabei einen 11-jährigen Jungen, welcher von links, aus Richtung Innenstadt kommend, mit seinem Fahrrad den Gehweg befuhr. In der Folge kam es zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Der Junge stürzte vom Fahrrad und verletzte sich dabei leicht. Am PKW und dem Fahrrad entstanden unfallbedingte Sachschäden in Höhe von circa 2000,-EUR. Der 11-jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

