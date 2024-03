Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Angriffe in einer Nacht

Ilmenau (ots)

Gleich zwei Angriffe gab es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Stadtgebiet Ilmenau. Diesmal wurde bei einem Supermarkt in der Bergrat-Mahr-Straße die Eingangstür mittels eines Gullideckels beschädigt, bei ein Discounter am Helmholtzring die Eingangstür aufgebrochen und aus der dortigen Fleischerfiliale die Tageseinnahmen entwendet. Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ilmenau unter Telefon: 03677-601124 und der Fallnummer 67889 zu melden, die Ermittlungen laufen derzeit. (ef)

