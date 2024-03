Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Personenschaden

Georgenthal - Landkreis Gotha (ots)

Eine Schwerverletzte, ein Leichtverletzter sowie zwei nicht mehr fahrbereite Pkw resultierten aus einem Verkehrsunfall, welcher sich am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 88 am Abzweig zur Landstraße 1028 nach Tambach-Dietharz ereignete. Von Georgenthal kommend wollte die 41-jährige Unfallverursacherin um 15:40 Uhr mit ihrem Kia links nach Tambach-Dietharz abbiegen, als sie im Gegenverkehr einen 25-jährigen Renaultfahrer übersah und mit diesem kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault anschließend noch gegen einen aus Richtung Tambach-Dietharz an der Kreuzung wartenden Lkw eines 55-Jährigen geschleudert. Während der Renaultfahrer leicht verletzt blieb, musste die Unfallverursacherin mit schweren Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Infolge des Unfalls waren sowohl der Kia der 41-Jährigen als auch der Renault nicht mehr fahrbereit. Anlässlich der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es über eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 15.000 Euro. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell