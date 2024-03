Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrug - Verkaufsplattform plötzlich verschwunden

Behringen (ots)

Die Geschädigte erwarb in den zurückliegenden Tagen über die Internetverkaufsplattform "vinted" einen Rucksack im Wert von 50 EUR und überwies hierfür im Voraus den Verkaufspreis via Paypal an den Verkäufer. Eine Lieferung des Rucksackes an die Geschädigte erfolgte nicht und die Verkaufsplattform des Verkäufers war nicht mehr erreichbar. (sk)

