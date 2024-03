Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit einer getöteten und zwei verletzten Personen

Bundesstraße 90 neu Stadtilm Richtung Rudolstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Donnerstag, den 14.03.2024 gegen 14:00 Uhr befuhr der 76-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz gemeinsam mit seiner 72-jährigen Beifahrerin die Bundesstraße 90 neu aus Richtung Stadtilm kommend in Richtung Rudolstadt. Für einen Überholvorgang wechselte der 76-jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier gegen einen entgegenkommenden Mercedes-Sattelzug. Der 76-jährige Pkw-Fahrer wurde hierbei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und anschließend mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Seine 72-jährige Beifahrerin verstarb noch am Unfallort. Auch der Fahrer der Sattelzugmaschine kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die an der Sattelzugmaschine und am Pkw Mercedes entstandenen Gesamtschäden wurden mit circa 50000,-EUR angegeben. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Maßnahmen zur Bergung der Sattelzugmaschine dauern an.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell