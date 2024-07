POL-PDKL: Rollerfahren unter Drogeneinfluss

Lauterecken (ots) - Diebstahlsversuch in Einkaufsmarkt gescheitert. Am Montagabend versteckte ein 54-Jähriger eine Flasche Wein in seinem Hosenbund, zog die Oberbekleidung darüber und wollte den Markt ohne zu bezahlen verlassen. Dies bemerkte jedoch ein Mitarbeiter und sprach den Täter nach der Kasse an. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahl. |pilek Kontaktdaten für Presseanfragen: Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Lauterecken Telefon: 06382 9110 ...

