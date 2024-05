POL-DN: Polizei sucht 65-Jährige

Aldenhoven (ots) - In der Nacht zu heute (21.05.2024) geriet eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, es wurde niemand verletzt. Um 03:35 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand in der Pützdorfer Straße gerufen. Ein Zimmer in der zweiten Etage einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses war in Brand geraten. Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits vor Ort. Ein ...

mehr