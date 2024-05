POL-DN: Drei Einbruchsversuche scheitern an Bewohnern

Polizei Düren

Über das lange Wochenende wurden der Polizei versuchte Einbrüche in Düren, Langerwehe und Jülich gemeldet. In allen Fällen wurden die Täter von den Bewohnern überrascht und ließen von den Objekten ab.

In einem Mehrfamilienhaus in Düren im Dirichletweg hörte ein Bewohner am Sonntag (19.05.2024) um 06:00 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Hausflur. Als er die Tür öffnete, sah er zwei Personen im Flur, die auf Ansprache flüchteten. Er setzte seinen abwesenden Nachbarn darüber in Kenntnis, dass er glaubte, dass man versucht hatte, bei ihm einzubrechen und verständigte die Polizei. Diese fand Hebelspuren an der Tür des Nachbarn. Da sich noch nicht mit Sicherheit sagen lässt, ob die Spuren von den verdächtigen Personen stammen und wann und wie diese das Haus betreten haben, wird der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen Freitag, 17.05.2024, 07:00 Uhr, und Sonntag, 19.05.2024, 10:45 Uhr, eingegrenzt.

In Langerwehe Merode in der Straße "Auf dem Kamp" versuchten unbekannte Täter am 17.05.2024 um 03:30 Uhr die Hauseingangstür eines Zweifamilienhauses aufzuhebeln. Als eine Bewohnerin wegen eines Toilettengangs das Licht einschaltete, ließen die Täter vom Objekt ab und flüchteten.

In der Adenauerstraße in Jülich Bourheim wurde ein Bewohner am Sonntag um 03:00 Uhr von Geräuschen auf dem Balkon geweckt. Er rief "Wer ist da?" woraufhin eine männliche Person davonlief. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass zwei Überwachungskameras entwendet wurden und sicherte Spuren am Haus. Durch die Kameraaufnahmen bis zum Zeitpunkt des Diebstahls lässt sich die Tatzeit auf zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr am 19.05.2024 eingrenzen. Der Tatverdächtige wird als schlanker großer Mann mit orangenem Kapuzenpullover beschrieben.

In allen Fällen bittet die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht haben, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden.

