Polizei Düren

POL-DN: Wohnungsbrand in Aldenhoven

Aldenhoven (ots)

In der Nacht zu heute (21.05.2024) geriet eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, es wurde niemand verletzt.

Um 03:35 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand in der Pützdorfer Straße gerufen. Ein Zimmer in der zweiten Etage einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses war in Brand geraten. Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits vor Ort. Ein Nachbar hatte Rauchentwicklung bemerkt und die Hausbewohner auf den Brand aufmerksam gemacht, sodass diese das Haus rechtzeitig verlassen konnten, ein Mann wurde von der Feuerwehr nach draußen begleitet. Rettungskräfte untersuchten die Bewohner vor Ort, konnten aber alle unverletzt entlassen.

Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell