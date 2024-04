Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht mit hohem Schaden in Olgastraße: Ermittler suchen Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich zwischen Freitagabend, 23:00 Uhr, und Samstagmorgen, 8:30 Uhr, in der Olgastraße in Kassel ereignet hat. Ein Mann aus der Schweiz hatte in diesem Zeitraum sein Auto, einen schwarzen VW Sharan, am rechten Fahrbahnrand geparkt. Ein Anwohner hatte am Samstagmorgen die Polizei gerufen, nachdem er Fahrzeugteile auf der Straße gefunden hatte. Die hinzugerufene Streife stellte daraufhin den erheblichen Unfallschaden auf der gesamten linken Fahrzeugseite des abgestellten Pkw fest, die der Straße zugewandt war. Vom Verursacher des Schadens in Höhe von rund 8.000 Euro, der vermutlich beim Vorbeifahren in Richtung Rudolphsplatz gegen den geparkten VW gestoßen war und dabei den Spiegel sowie einen Türgriff abgerissen hatte, fehlte jede Spur. Konkrete Hinweise liegen bislang nicht vor, das Fahrzeug dürfte aber ebenfalls sichtbar beschädigt worden sein.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell