Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bawinkel - Vereinshaus mit beschädigt - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bawinkel (ots)

Zwischen dem 9. Mai 12.00 Uhr und 10. Mai 12.00 Uhr haben bislang unbekannte Personen das Gebäude des Vereinshauses in der Straße "Am Sportplatz" beschädigt (siehe Bilder). Wer Hinweise auf die Personen oder den Schriftzug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell