Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen nach Diebstahl aus Sattelauflieger gesucht

Haren (ots)

Zwischen Samstag 10.00 Uhr und Sonntag 16.41 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem an der A31 auf dem Rastplatz "Dankern" in Fahrtrichtung Norden abgestellten Sattelauflieger. Was die Täter anschließend erbeuteten, steht bislang noch nicht fest. Demnach ist auch die Schadenshöhe noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 05908 9348115 in Verbindung zu setzen.

