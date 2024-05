POL-EL: Schüttorf - 46-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Meppen (ots) - Am 11. Mai gegen 4.30 Uhr fuhr ein 68-Jähriger mit einem VW Golf auf der Dorfstraße in Meppen in Richtung Dalum. Dabei bremste er ab und ein hinter ihm 27-jähriger PKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass er auf den vorausfahrenden Golf auffuhr. Dabei wurde der 68-Jährige schwer verletzt und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der 27-Jährige blieb unverletzt. Die Höhe des ...

