Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch Renningen-Malmsheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (23.12.2023) gegen 11:30 Uhr wurde durch einen Nachbarn ein eingeschlagenes Fenster eines Einfamilienhauses im westlichen Wohngebiet Malmsheims bemerkt. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Gebäude und durchwühlten es. Zum Diebesgut können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07152/605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

