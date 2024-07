Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Leichtverletzter bei Frontalzusammenstoß

Dörrmoschel (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde ein 22-jähriger Beifahrer aus dem Landkreis Kusel bei einem Unfall in der Ortsstraße leicht verletzt. Der 51-jährige Unfallverursacher rutschte infolge nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn mit seinem PKW in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden LKW. Das Verursacherfahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Beifahrer wurde leicht verletzt, verzichtete jedoch auf eine Verständigung des Rettungsdienstes. Der Gesamtschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. Die Ortsstraße war während der Unfallaufnahme für eine Dreiviertelstunde voll gesperrt. Da an dem PKW Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Straßenmeisterei hinzugezogen. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell