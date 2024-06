POL-PDKL: Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Kusel (ots) - Bereits am Mittwoch gegen 18:00 Uhr kam es zum Diebstahl eines Rollers in Kusel, Unterm Feist. Der Roller stand geparkt vor dem Mehrfamilienhaus Nr 18. Bereits kurze Zeit später wurde das Gefährt ganz in der Nähe an einer Kleingartenanlage wieder aufgefunden, jedoch war das Helmfach aufgebrochen und die darin befindlichen Gegenstände, Werkzeug und Bargeld, gestohlen. Hier bittet die POLIZEI Kusel um sachdienliche Hinweise unter 06381 - 919 -0 oder per ...

