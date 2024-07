Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher unterwegs

Hemer (ots)

Über das Wochenende haben Unbekannte versucht, in eine Firma an der Amerikastraße einzudringen. Sie erklommen vermutlich über eine Leiter das Dach des Gebäudes und versuchten sich am Dachfenster zu einem Lagerraum, was jedoch ohne Erfolg blieb. Die Polizei bittet um Hinweise zum Geschehen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell