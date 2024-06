POL-MA: Sinsheim/ Weiler/ Rhein-Neckar-Kreis: Polizeihubschrauber bei Vermisstensuche im Einsatz - PM Nr. 2

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zwischen Sonntagvormittag und Montagabend brach eine bisher unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus am Nächstenbacher Berg ein. Nachdem die Täter auf einen Balkon geklettert waren, hebelten sie die Tür auf und gelangten so in das Gebäude. Innerhalb des Anwesens ...

mehr