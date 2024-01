Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl - Zeugen gesucht

Gau-Odernheim (ots)

Am Samstag, 27.01.2024 gegen 14:52 Uhr, kam es in der Wormser Straße in Gau-Odernheim zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Die derzeit unbekannten Täter waren gerade dabei ein Fenster aufzuhebeln, als sie durch die anwesenden Bewohner bemerkt und bei der Tatausführung gestört wurden. Die Täter ergriffen umgehend zu Fuß die Flucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es sich um mindestens drei, teilweise dunkel gekleidete, Täter gehandelt haben, welche möglicherweise im Anschluss mit einem Kraftfahrzeug die Flucht fortsetzten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann oder Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06731/9110 mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell