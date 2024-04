Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Noch vor Bekanntwerden: Polizei stellt gestohlenes Pedelec bei Kontrolle sicher

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Noch bevor ein Mann aus Kassel am gestrigen Donnerstag den Diebstahl seines Pedelecs anzeigte, hatte eine Streife das Fahrrad unabhängig davon bei der Kontrolle eines 36-jährigen Mannes in der Kasseler Nordstadt wegen des Verdachts des Diebstahls sichergestellt. Die Beamten des Polizeireviers Mitte waren gegen 11:30 Uhr bei einer Streifenfahrt auf den Tatverdächtigen aufmerksam geworden, der in der Mombachstraße neben einem Fahrrad lag, das offenbar unter einer ausgebreiteten Decke versteckt werden sollte. Dies veranlasste die Streife dazu, den Mann genauer unter die Lupe zu nehmen. Bei der Kontrolle erklärte der nervös wirkende 36-Jährige aus Kassel, der bereits wegen zahlreicher Eigentumsdelikte polizeibekannt ist, dass das hochwertige Pedelec einem Bekannten gehöre und er darauf "aufpasse". Die Polizisten schenkten dieser Aussage aufgrund der Gesamtumstände wenig Glauben, weshalb sie das mutmaßlich gestohlene Fahrrad sicherstellten und es auf das Revier brachten. Nur zwei Stunden später stellte sich heraus, dass die Beamten den richtigen Riecher gehabt hatten, denn der Eigentümer des Pedelecs erschien auf der Wache des Innenstadtreviers, um eine Anzeige wegen Diebstahls zu erstatten. Nachdem er den Polizisten ein Foto und einen Kaufvertrag seines Fahrrads gezeigt hatte, staunte er nicht schlecht, dass er sein Pedelec wieder in Empfang nehmen konnte. Wie er in seiner Vernehmung angab, war das Rad in der Nacht zum Donnerstag samt Schloss von einem Laternenmast in der Treppenstraße geklaut worden. Gegen den 36-Jährigen wird nun wegen des Fahrraddiebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell