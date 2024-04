Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Angriff in Kasseler Fußgängerzone: Polizei erbittet Täterhinweise

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Zeugenhinweise auf einen bislang unbekannten Täter, der in der vergangenen Nacht einen Wohnungslosen in der Kasseler Fußgängerzone geschlagen und bestohlen haben soll, erbittet die Kasseler Polizei. Wie der 46-jährige Mann den Polizisten des Reviers Mitte schilderte, hatte er seinen Schlafplatz vor einem Schuhgeschäft in der Oberen Königsstraße, zwischen Königsplatz und Treppenstraße, eingerichtet. Gegen 00:10 Uhr sei er völlig unvermittelt von dem Unbekannten mit Faustschlägen gegen den Hals und den Oberkörper angegriffen worden. Als er daraufhin mit seinem Handy die Polizei rufen wollte, riss ihm der Täter das Mobiltelefon aus der Hand, nahm zusätzlich noch seine Bauchtasche mit Bargeld an sich und ergriff die Flucht in Richtung Friedrichsplatz, so der 46-Jährige. Das leicht verletzte Opfer sprach rund eine Stunde nach der Tat eine vorbeikommende Streife der Stadtpolizei an, die wiederum die Polizei verständigte. Von dem Täter, einem ca. 35 Jahre alten, 1,85 Meter großen und durchtrainierten Mann mit Glatze und dünnem Irokesenschnitt, der mit einem T-Shirt und einer weiten Sporthose bekleidet war, fehlte zu diesem Zeitpunkt bereits jede Spur.

Zeugenhinweise werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell