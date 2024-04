Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand von Wohnhaus und Werkstatt in Wolfhagen-Nothfelden: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

In der Nacht zum heutigen Mittwoch kam es in Wolfhagen-Nothfelden zum Brand eines Wohnhauses, in dem sich eine Drechslerei befindet. Die beiden anwesenden Bewohner konnten das Fachwerkhaus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf rund 500.000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache werden beim für Brände zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kriminalpolizei geführt. Die genaue Ursache für das Feuer ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen den Ermittlern aktuell aber nicht vor.

Ein Nachbar hatte die starke Rauchentwicklung in der Oberelsunger Straße gegen 3:10 Uhr bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fachwerkhaus bereits im Vollbrand. Das Gebäude mit der integrierten Werkstatt wurde bis auf die Grundmauern zerstört, weshalb es nun abgerissen werden muss. Aktuell dauert der aufwendige Einsatz der Feuerwehr noch an. Die Ermittler des K 11 haben die Brandstelle am heutigen Morgen aufgesucht und sich einen ersten Überblick verschafft. Der hohe Zerstörungsgrad hat die Ermittlungen vor Ort jedoch erheblich erschwert. Wodurch das Feuer ausgelöst worden war, konnte noch nicht geklärt werden. Die Brandstelle ist weiterhin beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell