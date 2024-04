Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Wohnung in Fuldatal - Polizei sucht nach Zeugen

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel): Unbekannte Täter drangen am gestrigen Dienstagabend in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Veckerhagener Straße in Fuldatal ein und entwendeten eine Geldmappe mit Bargeld. Nun sucht das zuständige Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Die kurze Abwesenheit der Mieterin zwischen 16:55 Uhr und 17:30 Uhr nutzten unbekannte Täter aus, um in ihre Wohnung einzudringen und nach offen herumliegenden Wertgegenständen zu suchen. Bei ihrer Rückkehr stellte die Frau fest, dass die Haustür offen stand. Außerdem saß ihre Katze im Hausflur, die sich sonst nur in der Wohnung aufhält. Als sie die Wohnung betrat waren auch hier einige zuvor geschlossene Türen geöffnet. Schließlich stellte sie das Fehlen ihrer lilafarbenen Geldmappe fest, in der sie ihr Bargeld aufbewahrte. Wie die Täter die Wohnungstür aufbrachen, ist noch nicht abschließend geklärt.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Ermittler des K21/22 unter 0561 910 0

Annika Heuschneider

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell