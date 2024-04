Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrradfahrer durch Schlag verletzt: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am gestrigen Montagabend wurde die Kasseler Polizei gegen 22:55 Uhr von einem verletzten 37-Jährigen in die Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Weißenburgstraße, gerufen. Wie der Mann aus Kiel gegenüber einer Streife des Polizeireviers Mitte angab, war er zuvor mit dem Fahrrad unterwegs und mit dem Fahrer eines silbernen VW Busses in Streit geraten. An den Grund der Auseinandersetzung konnte sich das benommen wirkende Opfer, für das umgehend ein Rettungswagen angefordert wurde, nicht erinnern. Im weiteren Verlauf stieg der Mann aus seinem Fahrzeug aus, riss ihn vom Fahrrad und schlug ihn gegen den Kiefer, woraufhin er ohnmächtig wurde, so der 37 Jahre alte Mann. Als er wieder zu Bewusstsein gekommen sei und die Polizei alarmiert habe, soll von dem Angreifer jede Spur gefehlt haben. Die anschließende Fahndung nach dem unbekannten Täter, bei dem es sich um einen kräftigen Mann Anfang 30 mit kurzen dunklen Haaren und einem weißen T-Shirt gehandelt haben soll, sowie nach dem VW Bus verlief leider ohne Erfolg. Das Opfer wurde mit Verletzungen im Gesicht zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die Angaben zum Tatablauf oder zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell