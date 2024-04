Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Radfahrer stürzt wegen dunklem Auto und bricht sich beide Unterarme: Zeugen am Unterneustädter Kirchplatz gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Am gestrigen Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr stürzte ein Fahrradfahrer in der Leipziger Straße in Höhe des Unterneustädter Kirchplatzes, weil ein stadteinwärts fahrendes Auto nach rechts in die Hafenstraße abbog, ohne auf den in gleicher Richtung auf dem Radweg fahrenden 40-Jährigen zu achten. Der Zweiradfahrer bremste stark ab, um eine Kollision mit dem abbiegenden Fahrzeug zu verhindern, wodurch er zu Fall kam und sich verletzte. Anschließend hielt die Autofahrerin nach seiner Schilderung zunächst an, stieg aus und gab ihm eine Flasche Wasser. Letztlich fuhr sie jedoch davon, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Ein Passant rief kurze Zeit später einen Rettungswagen, der den unter Schock stehenden 40 Jahre alten Mann aus Kassel in ein Krankenhaus brachte. Dort wurde festgestellt, dass er sich beide Unterarme bei dem Sturz gebrochen hatte.

Bei dem Verursacher soll es sich um einen dunklen Pkw mit Kasseler Kennzeichen gehandelt haben, in dem neben der Fahrerin noch eine zweite Frau saß. Wer den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell