Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter entblößt sich an Spielplatz: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Forstfeld:

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am gestrigen Sonntagnachmittag im Kasseler Stadtteil Forstfeld an einem Spielplatz entblößt und in aller Öffentlichkeit sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Zwei 11 und 14 Jahre alte Mädchen hatten sich auf dem Spielplatz an der Stegerwaldstraße aufgehalten, als sie gegen 17 Uhr auf den Exhibitionisten aufmerksam geworden waren, der auf der gegenüberliegenden Seite des Wahlebachs stand. Die schockierten Mädchen liefen nach Hause und vertrauten sich dort einem Verwandten an, der am Abend die Polizei alarmierte. Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Sexualdelikte zuständigen Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt. Die Kriminalbeamten bitten um Hinweise auf den unbekannten Täter, bei dem es sich um einen 40 bis 50 Jahre alten Mann mit gebräunter Haut, grau/schwarzem Cap auf dem Kopf, schwarzer Kleidung und einem schwarzen Mountainbike gehandelt haben soll.

Zeugen, die den Exhibitionisten im Bereich des Tatorts gesehen haben oder den Ermittlern Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell