POL-BOR: Borken - Rasenmäher gestohlen

Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Am Prinzenbusch; Tatzeit: zwischen 28.02.2024, 18.00 Uhr, und 29.02.2024, 07.00 Uhr; Einen neu- und hochwertigen schwarzen Range Rover mit BOH-Kennzeichen entwendeten noch unbekannte Diebe in der Nacht zum Freitag von einem Privatgrundstück an der Straße Am Prinzenbusch. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr) Kontakt für Medienvertreter: ...

mehr