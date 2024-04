Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Raubversuch durch jugendliche Gruppe: Zeugen im Vorderen Westen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Zeugen eines Raubversuchs in der vergangenen Nacht an der Haltestelle "Friedenskirche" in der Friedrich-Ebert-Straße suchen die Ermittler des Kommissariats 36 (Haus des Jugendrechts) der Kasseler Kripo. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich die Tat gegen 00:45 Uhr ereignet. Das Opfer, ein 15-Jähriger aus Kassel, war nach seiner Schilderung zu dieser Zeit im Bereich der Haltestelle an einer acht bis zehnköpfigen Gruppe Jugendlicher vorbeigegangen. Aus der Gruppe heraus sei er plötzlich am Arm ergriffen und gefragt worden, ob er Kopfhörer dabeihabe. Daraufhin ergriff der 15-Jährige sofort die Flucht, wurde aber noch von drei bis vier Tätern bis in die Pestalozzistraße verfolgt. Als das Opfer erkannte, dass einer der Verfolger einen Schlagstock in der Hand hielt, warf er eine Glasflasche in seine Richtung. Die Täter wurden zwar nicht getroffen, ließen aber nach dem Wurf von dem 15-Jährigen ab. Die sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifen verlief leider ohne Erfolg. Bei den Tätern soll es sich um Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren gehandelt haben, die allesamt dunkel gekleidet und mit Schals sowie Sturmhauben vermummt waren.

Zeugen, die den Raubversuch möglicherweise beobachtet haben und den Ermittlern des K 36 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

