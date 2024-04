Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Frau entdeckt Dieb auf Mountainbike ihres Vaters: 56-Jähriger kurz nach Kellereinbruch festgenommen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Bereits kurz nachdem er in einen Keller in Baunatal eingebrochen war, konnte am gestrigen Mittwochmittag ein 56-jähriger Mann am Bahnhof Großenritte festgenommen werden. Zum Verhängnis wurde dem Einbrecher das erbeutete Mountainbike, das von der Tochter des Eigentümers erkannt wurde. Den Tatverdächtigen, der bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt ist, nahmen die Beamten für die weiteren Maßnahmen mit auf das Revier. Der 56-Jährige aus Kassel muss sich nun wegen des Kellereinbruchs und Fahrraddiebstahls verantworten.

Eingegangen war der Notruf der jungen Frau aus Baunatal bei der Polizei um 12:30 Uhr. Wie sie schilderte, war ihr nach dem Ausstieg aus einer Straßenbahn ein Fahrradfahrer entgegengekommen. Zu ihrem Erstaunen erkannte die Baunatalerin beim genauen Hinsehen, dass der ihr unbekannte Mann auf dem Mountainbike ihres Vaters saß. Sofort alarmierte sie ihren Vater sowie die Polizei und behielt den mutmaßlichen Dieb, der sich an die Haltestelle setzte und auf eine Bahn wartete, im Blick. So klickten kurze Zeit später die Handschellen für den 56-Jährigen. Der Fahrradeigentümer, der den kurz zuvor stattgefundenen Einbruch in seinen Keller noch nicht bemerkt hatte, konnte sein Mountainbike im Wert von 2.000 Euro dank seiner pfiffigen Tochter vor Ort wieder in Empfang nehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell