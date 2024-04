Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Diebestour durch Kasseler Innenstadt: Polizei nimmt Trio mit Beute im Wert von 3.500 Euro fest

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Eine Diebestour quer durch die Kasseler Innenstadt endete am gestrigen Mittwochnachmittag für drei Männer mit ihrer Festnahme. Während zwei von ihnen in einem Zug am Kasseler Hauptbahnhof gestellt werden konnten, klickten für ihren Komplizen nach einem Diebstahl aus einem Elektronikgeschäft bereits kurz zuvor am Martinsplatz die Handschellen. Bei dem Diebes-Trio fanden die Polizisten Taschen und Tüten mit Bekleidung, Schuhen, Schmuck sowie Parfüm im Gesamtwert von rund 3.500 Euro. Die 25, 27 und 28 Jahre alten Männer mit marokkanischer Staatsangehörigkeit, die in einer Flüchtlingseinrichtung in Halberstadt leben, befinden sich seit ihrer Festnahme im Polizeigewahrsam. Derzeit wird von den zuständigen Ermittlern der EG 2 der Regionalen Ermittlungsgruppe geprüft, ob eine Vorführung vor den Haftrichter angeordnet wird.

Der Mitarbeiter eines Sportgeschäfts hatte sich gegen 16:00 Uhr bei der Polizei gemeldet und geschildert, dass er zwei mutmaßliche Ladendiebe bis zum Hauptbahnhof verfolgt habe. Die Männer hatte er gemeinsam mit einem dritten Komplizen am Mittag beim Diebstahl in seinem Laden ertappt, allerdings war das Trio mit Kleidung im Wert von 400 Euro geflüchtet. Zwei der Täter erkannte er am Nachmittag in der Innenstadt wieder, woraufhin er ihnen bis zum Gleis folgte und den Notruf 110 wählte. Polizisten des Innenstadtreviers eilten sofort nach dort und konnten die beiden 27 und 28 Jahre alten Männer gemeinsam mit einer Streife der Bundespolizei kurz vor der Abfahrt des Zuges im Abteil festnehmen. Bei ihnen fanden die Beamten neben der Beute aus dem Sportgeschäft zahlreiche Taschen und Tüten mit neuen hochwertigen Waren. Bisher konnten die sichergestellten Gegenstände Diebstählen aus acht Geschäften in der Innenstadt zugeordnet werden. Ihr Komplize, der 25-jährige Tatverdächtige, konnte bereits um 15:15 Uhr nahe der Martinskirche festgenommen worden. Ein Ladendetektiv hatte den Mann nach dem Diebstahl von drei Smart-Uhren im Wert von 900 Euro verfolgt und bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Streife des Polizeireviers Mitte festgehalten. Die Ermittlungen gegen die drei Tatverdächtigen dauern an.

