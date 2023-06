Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Brand in einer Unterkunft für Geflüchtete

Apolda (ots)

Am 04.06.2023, gegen 05:00 Uhr brach im Wohnbereich in der Unterkunft für Geflüchtete in Apolda ein Brand aus.

Umfangreiche Evakuierungs- und Rettungsaktionen wurden sofort eingeleitet.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegt uns die Information vor, dass eine Person zu Tode kam.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell