LPI-G: Diebe nach Kellereinbruch gestellt

Gera (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr nahm eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses im Geraer Stadtteil Bieblach-Ost seltsame Geräusche aus dem Keller wahr. Die Dame vermutete einen Einbruch und sollte Recht behalten. Mehrere Streifenwagen des Inspektionsdienstes Gera rückten aus. Durch die Beamten konnten drei aufgebrochene Kellerabteile festgestellt werden. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen fielen den Polizisten zwei Männer an einer Haltestelle auf, welche vorgaben auf eine Straßenbahn zu warten. Es stellte sich schnell heraus, dass es sich bei den Herren um die Einbrecher handelte, welche in unmittelbarer Nähe das Diebesgut sowie einen Bolzenschneider für die Beamten gut sichtbar abgelegt hatten. Durch die Kriminalpolizei wurden am Tatort zahlreiche Spuren gesichert. Nach Abschluss aller Maßnahmen traten die Diebe mit einer Anzeige, aber ohne Stehlgut, ihre Heimreise an. (PS)

