Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Trickdiebe wurden bei zwei Wohnungen in Gecksbergstraße vorstellig: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Mit unterschiedlichen Maschen wurden Trickdiebe am gestrigen Mittwoch bei zwei Wohnungen in der Gecksbergstraße in Kassel vorstellig. Obwohl die unbekannten Täter in einem Fall sogar in die Wohnung einer Seniorin gelangten, machten sie nach derzeitigem Kenntnisstand keine Beute. Die Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Vorstellig geworden waren die unbekannten Trickdiebe in der Mittagszeit. Unter dem Vorwand, Mitarbeiter der Wasserwerke zu sein und das Wasser abstellen zu müssen, gelangten zwei Männer in einem Fall in die Wohnung der Seniorin in einem Mehrfamilienhaus. Während ein Täter die hochbetagte Frau im Bad ablenkte, durchsuchte sein Komplize die Räume nach Wertsachen, wurde aber nicht fündig. In einem gegenüberliegenden Mehrparteienhaus traten die gleichen Täter als vermeintliche Handwerker in Erscheinung, die eine Seniorin an der Wohnungstür um einen Zettel und einen Stift baten. Als die beiden Unbekannten hörten, dass die Frau nach ihrem Mann, verabschiedeten sie sich eilig und verließen das Haus. Dort stiegen sie in ein dunkles Auto, das von einem dritten Komplizen gesteuert wurde und in Richtung Heiligenröder Straße davonfuhr. Von den beiden Trickdieben, die bei den zwei Wohnungen vorstellig wurden, liegt folgende Beschreibung vor:

1. Täter: Ca. 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, kräftige Statur, dunkler Teint, kurze dunkle Haare, sprach Deutsch mit Akzent, trug dunkle Arbeitskleidung.

2. Täter: Ca. 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank, helle Hautfarbe.

Wer am gestrigen Mittwoch im Tatortbereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat und den Ermittlern der EG SÄM entsprechende Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell