Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw erfasst Radfahrerin/82-Jährige leicht verletzt

Sankt Augustin (ots)

Am Donnerstag (01. Februar) kam es in Sankt Augustin-Mülldorf auf der Bonner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Gegen 13:20 Uhr wollte eine 51 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus Richtung Siegburg kommend von der Bonner Straße auf die Bundesautobahn 560 (BAB 560) in Fahrtrichtrichtung Hennef auffahren. Aufgrund von hohem Verkehrsaufkommen stockte der Verkehr, so dass die Frau aus Rheinland-Pfalz ihren Kia nur langsam in Richtung der Auffahrt rollen lassen konnte. Dabei übersah sie nach eigenen Angaben eine 82 Jahre alte Fahrradfahrerin, die den gemeinsamen Geh- und Radweg parallel zur Bonner Straße in gleicher Richtung entlangfuhr. So kam es im Bereich der Querung des Radweges über die Auffahrt zur BAB 560 zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der vorfahrtberechtigten Radlerin. Diese stürzte und verletzte sich dabei leicht. Die 51-Jährige kümmerte sich sofort um die Seniorin und verständigte neben der Polizei auch einen Rettungswagen. Der brachte die Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. An dem Kia entstand leichter Sachschaden. Das Fahrrad blieb augenscheinlich unbeschädigt. Die Rheinland-Pfälzerin erwartet ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (Uhl)

