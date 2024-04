Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Wohnungseinbruch in Wehlheiden: Kripo erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Zeugen eines Wohnungseinbruchs in der Wilhelmine-Hoffarth-Straße in Kassel, der sich in der Nacht von Freitag auf Samstag ereignet hat, suchen die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Wie die am Tatort eingesetzte Streife des Kriminaldauerdienstes berichtet, war der bislang unbekannte Täter auf den Balkon der Erdgeschosswohnung geklettert und hatte im Anschluss mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam die Balkontür geöffnet. In der Wohnung machte sich der Einbrecher auf Beutezug und verließ den Tatort mit einer vorgefundenen Geldbörse wieder über die Balkontür. Nachdem der Täter auf der weiteren Flucht Bargeld und EC-Karten entnommen hatte, entledigte er sich des Portemonnaies ca. einen Kilometer entfernt in der Frans-Hals-Straße, wo Anwohner es am nächsten Morgen auf einem Grünstreifen fanden und die Polizei riefen. Die Tatzeit lässt sich bislang auf den Zeitraum zwischen Freitagabend, 22:00 Uhr, und Samstagmorgen, 7:45 Uhr, eingrenzen.

Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Wohnungseinbruch gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell