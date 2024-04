Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwarzer Hyundai Kona in Waldau gestohlen: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Unbekannte Autodiebe haben in der Nacht zum heutigen Dienstag einen schwarzen Hyundai Kona vom Parkplatz eines Hotels in Kassel-Waldau gestohlen. Der Diebstahl des Mietfahrzeugs war vom derzeitigen Nutzer gegen 7:10 Uhr entdeckt worden. Letztmalig gesehen worden war der SUV mit HH-Kennzeichen auf dem Parkplatz an der Heinrich-Hertz-Straße am gestrigen Montagabend gegen 20:45 Uhr. Von dem ein Jahr alten Hyundai im Wert von ca. 25.000 Euro fehlt trotz europaweiter Fahndung bislang jede Spur. Wie genau die Autodiebe vorgegangen sind, ist derzeit noch unklar.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Kfz-Diebstahl werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise zur Tat oder auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell