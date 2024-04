Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gefälschte Marken-Kopfhörer und Handys feilgeboten: Zwei Tatverdächtige festgenommen; Aggressiver 36-Jähriger bespuckt Polizisten

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Zwei mutmaßliche Betrüger, die in der Kasseler Nordstadt gefälschte Kopfhörer und Handys der Marken Apple und Samsung feilgeboten haben, konnten am gestrigen Dienstagnachmittag dank eines 37-jährigen Mannes festgenommen werden. Zuvor hatten die beiden Tatverdächtigen dem Zeugen gegen 14:30 Uhr in der Holländischen Straße vermeintlich neue Apple AirPods für nur 90 Euro angeboten. Der 37-Jährige aus Guxhagen hegte angesichts des niedrigen Preises sofort Zweifel an der Echtheit der Kopfhörer und lehnte dankend ab. Da die beiden Männer offenbar bereits zuvor in aufdringlicher Art und Weise versucht hatten, ihre Waren auf einem Parkplatz und in verschiedenen Geschäften zu verkaufen, wählte er den Notruf der Polizei und behielt die Verdächtigen im Blick, bis sie in ein Bistro gingen. Dort konnten die hinzugeeilten Streifen des Polizeireviers Mitte die 26 und 36 Jahre alten Männer ausfindig machen. Bei der anschließenden Durchsuchung der beiden Kontrollierten fanden die Polizisten fünf Kopfhörer, vier Mobiltelefone und eine Smart-Watch.

Alle Gegenstände sahen zwar auf den ersten Blick täuschend echt aus, es handelt sich aber nach bisherigen Erkenntnissen um wertlose Fälschungen. Beide Männer wurden daraufhin festgenommen und auf das Revier gebracht, wobei sich der aggressive und unter Alkohol- sowie Drogeneinfluss stehende 36-Jährige wehrte, die Polizisten bespuckte, bedrohte und beleidigte. Ein Beamter erlitt hierbei leichte Verletzungen. Die gefälschten Kopfhörer, Handys und die Uhr wurden beschlagnahmt. Gegen die Tatverdächtigen aus Rumänien, die in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben, wird nun wegen versuchten gewerbsmäßigen Betrugs und Verstoßes gegen das Markengesetz ermittelt. Der 36-Jährige muss sich darüber hinaus wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell