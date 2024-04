Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mutmaßlich wegen entgegenkommenden Fahrzeugs ausgewichen: Zeugen von Unfall auf B 3 bei Fuldatal gesucht

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Zeugen eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 16 Uhr auf der B 3 zwischen Fuldatal-Wahnhausen und Simmershausen ereignete, suchen derzeit die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Eine Autofahrerin hatte sich direkt nach dem Unfall bei der Polizei gemeldet und geschildert, dass ein hinter ihr in Richtung Schocketal fahrendes Auto in einer langgezogenen Linkskurve kurz vor der Einmündung Fuldatalstraße gegen eine Leitplanke gestoßen und anschließend weggefahren sei. Die Streife des Polizeireviers Nord stellte daraufhin frische Unfallschäden an der Leitplanke fest und suchte den Halter des silbernen VW Golf, dessen Kennzeichen abgelesen worden war, an seiner Wohnanschrift in Vellmar auf. Wie der angetroffene Fahrer den Beamten gegenüber angab, sei ihm in der besagten Linkskurve ein Fahrzeug entgegenkommen, das so weit links fuhr, dass er diesem ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er sei in der Folge nach rechts von der Bundesstraße abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert, wodurch ein Schaden von rund 4.000 Euro an seinem Pkw entstand. Weitere Hinweise auf den mutmaßlichen Unfallverursacher konnte der VW-Fahrer, der sich nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten muss, nicht geben.

Da zwischen der Zeugin und dem Golf noch zwei weitere Fahrzeuge in Richtung Schocketal unterwegs gewesen sein sollen, erhoffen sich die Ermittler der Unfallfluchtgruppe Hinweise durch weitere Zeugen zu erhalten. Hinweise werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell