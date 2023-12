Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen und genaue Unfallörtlichkeit nach einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1191

Nach einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht am Dienstag (12. Dezember) gegen 8.50 Uhr auf der Ruhrwaldstraße/B 54 sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen. Die genaue Unfallörtlichkeit ist nicht bekannt.

Ersten Erkenntnissen zufolge standen gegen 7.45 Uhr ein beschädigter Mercedes sowie ein VW auf dem Seitenstreifen der Ruhrwaldstraße in Fahrtrichtung Dortmund im Bereich des Kreuzes mit der A 45. Der Mercedes wies erhebliche Schäden an der Fahrzeugfront auf. Laut Angaben des mutmaßlichen Fahrers, einem 33-Jährigen aus Hagen, habe dieser einen Wildunfall gehabt. Die Beamten sicherten am Mercedes jedoch frische Lackspuren eines mutmaßlich roten Fahrzeuges.

Der 33-Jährige stand offenbar unter Alkoholeinfluss und musste anschließend für eine Blutprobe mit zu einer Polizeiwache kommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die einen möglichen Verkehrsunfall mit dem grauen Mercedes CLS im Bereich der Ruhrwaldstraße/B 54, möglicherweise auch Wittbräuckerstraße, beobachtet haben. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiwache in Dortmund-Hombruch unter Tel. 0231/132-1521 zu melden.

