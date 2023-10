Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Blankenheim (ots)

Am Freitag den 6. Oktober haben Unbekannte im Zeitraum von 7.30 Uhr bis 10.40 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Schäferspesch in Blankenheim eingebrochen.

Unbekannte gelangten über die nicht verschlossene Eingangstüre in das Wohnhaus und durchsuchten Räume und Schränke.

Es wurde Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell