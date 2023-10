Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Beifahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Euskirchen (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 06.30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann mit seinem Pkw die K19 aus Richtung Palmersheim in Richtung Kuchenheim. Im Streckenverlauf kam der Pkw von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte den schwer verletzten 24-jährigen Beifahrer, der anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Während der Unfallaufnahme ergab sich für die Polizeibeamten der Wache Euskirchen ein Verdacht auf einen Alkoholkonsum beim Fahrer, welcher durch einen Vortest am Unfallort bestätigt wurde. Dem jungen Fahrer aus Rheinbach wurde daraufhin auf der Polizeiwache Euskirchen eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K19 für zwei Stunden gesperrt.

