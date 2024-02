Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Autofahrerin kam bei Verkehrsunfall ums Leben (Ergänzungsmeldung)

Schwerin (ots)

In der Ratzeburger Straße ist am Donnerstagvormittag eine Autofahrerin tödlich verunglückt (wir informierten).

Den ersten Erkenntnissen zufolge überholte ein 69-jähriger mutmaßlicher Unfallverursacher unmittelbar zuvor ein weiteres Fahrzeug, bevor er auf das Auto der verunglückten Frau fuhr. In Folge des Zusammenstoßes kollidierte das Fahrzeug der Verunglückten mit zwei parkenden Autos, bevor es an einem Lichtmast zum Stehen kam. Trotz Wiederbelebungsversuche verstarb die Frau an der Unfallstelle. Die beteiligten Fahrzeuge erlitten erhebliche Schäden, während der 69-jährige Mann aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme und anschließenden Bergungsarbeiten musste die Ratzeburger Straße an der Unfallstelle voll gesperrt werden (die Vollsperrung dauert weiterhin an).

Es kam ein technischer Gutachter zum Einsatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Vorfall aufgenommen und den Führerschein des mutmaßlichen Unfallverursachers eingezogen und eine Blutprobenentnahme veranlasst.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden vom Kriminalkommissariat Schwerin geführt. Bei allen Beteiligten handelte es sich um deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell