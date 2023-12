Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen (ots)

Am 03.12.2023 wurde durch Beamte der PI Bingen gegen 14:30 Uhr ein 36-jähriger männlicher Fahrer auf einem E-Scooter fahrend in der Mainzer Straße in Bingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Verkehrskontrolle wurde der Anfangsverdacht erweckt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht, was schließlich vom Fahrer selbst bestätigt und mittels Drogenschnelltest bewiesen werden konnte, dieser reagierte positiv auf die Stoffgruppe Cannabis. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde untersagt und eine Blutentnahme beim Fahrer angeordnet. Der Mann muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell